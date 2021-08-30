İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki plastik kasa imalathanesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 bin kasa yandı

Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane önündeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle önce kuru otlar yanmaya başladı, ardından da alevler plastik kasaların bulunduğu bölüme sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında yaklaşık 50 bin kasanın yandığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-08-30 16:36:54



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