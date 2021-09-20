Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz misafirlerini ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette “Kansere karşı adım atıyoruz” isimli projeleri hakkında bilgi veren heyet, Vali Karadeniz’i 1 Ekim’de düzenleyecekleri yürüyüşe davet ettiler.



Şehit babasından ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, 26.03.2016 tarihinde Şırnak İlinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolonkaya'nın babası Tunay Kolonkaya’yı makamında ağırladı. Şehit babası Tunay Kolonkaya’ya milletin gönlünde önemli bir yere sahip olan ve şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Akhisarlı muhtarlardan ziyaret

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Hacıibrahimler Mahallesi Muhtarı Arif Ali Yoldaş, Sarnıç Mahallesi Muhtarı Harun Doğan, Durasıl Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Durmuş ve Yaykın Mahallesi Muhtarı Remzi Özbek’ten oluşan heyet, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Görev yaptıkları mahallelere ilişkin istek ve taleplerini ileten muhtarları dinleyen Vali Karadeniz, taleplerin devletin sağlamış olduğu imkânlar doğrultusunda yerine getirilmesi için çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ayrıca Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk de Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

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