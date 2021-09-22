Manisa’da bir engellinin daha yüzü büyükşehirle güldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da bir engellinin daha yüzü büyükşehirle güldü

İHA

Manisa’da bir engellinin daha yüzü büyükşehirle güldü

Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi’nde ikamet eden Seyfettin Yılmaz’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
Temel belediyecilik hizmetleriyle kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde ikamet eden Seyfettin Yılmaz’a akülü tekerlekli sandalyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler yetkilileri tarafından teslim edildi. Aksoy, “Engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yaptığımız gibi üzerimize ne görev düşüyorsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar engelli bireylerimize 253 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteğimiz devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa CBÜ 12 takımı ile TEKNOFEST 2021 finallerinde
YEREL HABERLER Manisa CBÜ 12 takımı ile TEKNOFEST 2021 finallerinde
Salihli MHP’den birlik ve beraberlik toplantısı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Cumhur ittifakı ile daha güçlüyüz”
YEREL HABERLER Salihli MHP’den birlik ve beraberlik ...
Manisa FK, Özbalta'yla devam
YEREL HABERLER Manisa FK, Özbalta'yla devam
Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek gelir Kelebek Barajı’nın sulama projesine ilk kazma vuruldu 24 bin dekar araziye hayat verecek Kelebek Sulamasına ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Manisalı üreticiye yılda yaklaşık 23 milyonluk ek ...
Jandarmadan esrar operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan esrar operasyonu
Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı (2)
YEREL HABERLER Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde ...
Baba katili kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Baba katili kadın tutuklandı
Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm Sağlık ...
Manisa’da jandarmadan kask denetimi
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan kask denetimi
Manisa kansere karşı adım atacak
YEREL HABERLER Manisa kansere karşı adım atacak
5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tanıtımı yapıldı
Alaşehir'de muhtarlar ve imamlarla aşı toplantısı
YEREL HABERLER Alaşehir'de muhtarlar ve imamlarla aşı toplantısı
Aşı yaptırmayan hamile kadın koronaya yakalandı “Pişmanım” dedi Zorlu süreçten geçen 7 aylık hamile kadın taburcu olmaya hazırlanıyor 7 aylık hamileyken koronaya yakalanan Meryem Altun: “Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmamak için riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım da” Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal: “Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük” “Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü”
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan hamile kadın koronaya yakalandı ...
Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
Manisa'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde ...
Manisa FK'da Orgill sustu
YEREL HABERLER Manisa FK'da Orgill sustu
Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerindeki merak uyandıran parmak izleri
YEREL HABERLER Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerindeki merak ...
Manisa’da korkunç cinayet Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti Babasını boğazını kesip ablasına haber verdi Baba katili genç kadın jandarma tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa’da korkunç cinayet Cinnet getiren kadın ...
Belediyenin teşvikiyle aşı oldular hediyeleri kaptılar Alaşehir Belediyesi tarafından ilk Covid aşısını olanlar arasında çekilişle ödül verileceğinin duyurulmasının ardından aşılama oranlarında ciddi artış yaşandı Yapılan çekilişle 9 şanslı kişi cep telefonu, bisiklet ve akıllı kol saatine kavuştu Düzenlenen törenle hediyelerini alan 9 kişi de verilen ödüllerin kendilerini aşı olmaya teşvik ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Belediyenin teşvikiyle aşı oldular hediyeleri ...
Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi Selendi’de söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ...
Covid sonrası yaşanan psikolojik sorunlar giderilecek Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün 'Yarına umutla' projesi başlıyor
YEREL HABERLER Covid sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.