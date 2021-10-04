Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

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22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Karadeniz ile makamında bir süre sohbet etti.

Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Arınç’a teşekkürlerini sundu.

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