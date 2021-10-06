Rektör Ataç Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törene katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen '20212022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, gerçekleşen '20212022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Toplu akademik yıl açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, büyükelçiler, tüm üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın konuşmalarıyla gerçekleşen açılış töreninin sonunda, her yıl YÖK tarafından bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

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