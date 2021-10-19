Manisa’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Manisa’da Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve beraberindeki muhtar dernek başkanları ile muhtarlar, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ettiler.

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihinin ''Muhtarlar Günü'' olarak kutlanması kararı gereğince Manisa’da muhtarlar gününü kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Manisa Büyükşehir Muhtarlar, şube müdürleri, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar katıldı. Program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Manisalı Muhtarlar adına Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama programının ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Muhtarlar, şube müdürleri, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Karadeniz, muhtarların devlet işlerinin yürütülmesindeki önemine değindi. Günün önemine ithafen konuşmaların yapılmasıyla birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e gerçekleştirilen ziyaret noktalandı.

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