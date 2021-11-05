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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil alanlar kışa hazırlanıyor

İHA

Yeşil alanlar kışa hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda kış bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanların bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan parklar, kavşaklar ve bulvarlar üzerinde bulunan yeşil alanlarda kış mevsimi öncesinde düzenleme, yenileme ve kış bakımı yapıldı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ile Bülent Koşmaz Parkı ve Hakkı İplikçi Parkı'nda bulunan yeşil alanlarda düzenleme ve yenileme çalışması yapıldı. Devlet Bahçeli Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve İbrahim Gökçen Bulvarı'nda bulunan orta refüj ve yeşil alanlarda da düzenleme, yenileme ve kış bakımı çalışmaları gerçekleştirildi. Kış mevsimi öncesinde ekiplerin kış bakım çalışmaları için sahada olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

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