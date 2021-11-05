Yunusemre Belediyespor İscehisar maçına hazır

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ikinci haftasında 7 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Tevfik Lav Stadyumu’nda İscehisarspor’u ağırlayacak.

BAL 9. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 7 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Tevfik Lav Stadyumu’nda Afyonkarahisar ekibi İscehisarspor’u konuk edecek. Mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 50’si oranında ev sahibi seyircilerin alınabileceğinin altını çizen Yunusemre Belediyespor Teknik Direktörü Mahmut Taşkın, Manisalıları maça davet etti. Taşkın yaptığı açıklamada, “Bu önemli maçımızda tüm Manisalıların bizi desteklemelerini istiyoruz. Alt ve üstyapısıyla iyi bir yapılanma içerisinde olan güzel bir kulübümüz var. Bir destek bize bir nefestir. Bize destek oldukları sürece bu takım çok daha iyi yerlerde olacaktır. Herkesi maçımıza davet ediyoruz” dedi.

Yunusemre Belediyespor ilk hafta konuk olduğu Bieksper Hacırahmanlıspor’u 31 yenerken, İscehisarspor ise sahasında Torosgücü’ne 10 mağlup olmuştu. Öte yandan karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Maçı Kaan Savaşan yönetecek. Savaşan’ın yardımcılıklarını Ahmet Kıvanç Kader, Refik Erim yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Gökhan Özdemir olarak açıklandı.

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