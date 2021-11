Merkezefendi Devlet Hastanesi kadrosu güçleniyor

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi kadrosu yeni göreve başlayan 4 kardiyoloji uzmanı, 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 çocuk cerrahisi uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanıyla daha da güçlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il geneli yapılan planlama çalışmaları neticesinde Merkezefendi Devlet Hastanesinin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 4 kardiyoloji uzmanı, 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 çocuk cerrahisi uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş “Göreve geldiğimiz günden itibaren yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Merkezefendi Devlet Hastanemizde daha önce hizmet verilmeyen 4 kardiyoloji uzmanı, 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 çocuk cerrahisi uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı branşlarındaki hekimlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Amacımız Manisa halkına en iyi hizmeti vermek olup, her geçen gün artan hekim ve personel yapısının yanı sıra, son teknoloji tıbbi cihazlarımızla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İlgili Uzman Hekimlerimizin göreve başlamasıyla hastanemizde bu branşlardaki eksiklik giderilmiş olup, hasta ve hasta yakınlarımızın daha verimli hizmet almaları sağlanmıştır. Manisalı hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek amacı ile her geçen gün daha iyi nasıl hizmet verebilirizin gayreti ile çalışıyoruz. Hastalarımız bu polikliniklere muayene olmak için ALO 182 çağrı merkezi veya MHRS web adresini kullanarak sıra alabilirler” dedi.

