Bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı

Manisa'da bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen bir adam, evini benzin dökerek yakmaya çalışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Maddi hasar meydana geldiği olayda bunalıma giren adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan D.S. (41), içi benzin dolu şişeyle evini yakacağı tehdidinde bulundu. Bir süre evin önünde dolaşan D.S., bodrum kattaki evin penceresinden içeri döktüğü benzini çakmakla tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken polis ekipleri sakinleştirdiği D.S.'yi 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaşadığı kriz nedeniyle baygınlık geçiren D.S. ambulansa alındı.

Olayı duyduktan sonra eve gelen babası Bedrettin S. ise oğluna tepki göstererek, "Beni de yakmaya çalıştı, üzerime benzin döktü. Gözetim altına alınması gerekiyor. Çocuklarını da rahatsız ediyor. Rahatsızlık geçirdi, kendi kendi böyle bir huy edindi" dedi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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