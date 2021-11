Temizlik çalışanlarından vatandaşlara 'Çevreyi temiz tutma' çağrısı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Sevgi Yolu'nda sabahtan akşama kadar temizlik işlerine bakan 2 personel, bir yandan çalışmalarını titizlikle yaparken bir yandan da vatandaşlara 'Çevremizi temiz tutalım' çağrısında bulundu.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik işçileri, Sevgi Yolu’nu her gün, sabahtan akşama kadar aralıksız temizliyor. Alaşehir’in çevre temizliğini aralıksız sürdüren Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sevgi Yolu’nun temizliği için iki kişilik özel bir ekip kurdu. İki kişilik özel ekip, Sevgi Yolu’nun temizliği için, sabahtan akşama kadar aralıksız olarak çalışıyor. Temizlik makinesi ve çöp kovası ile temizlik yapan temizlik işçileri, vatandaşlardan çöpleri yerlere atmamalarını istedi.

Temizlik işçileri Ahmet Okyay ve Erkin Özkan her gün sabah saat 07.00’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak İstiklal Caddesi’ne kadar olan bölümde sürekli temizlik yapıyorlar. Cadde üzerini ellerinde bulunan süpürge ile akşama kadar temizleyen Ahmet Okyay, "Sevgi Yolu Alaşehir’in en hareketli caddesi. Bizim işimiz temizlik yapmak ancak vatandaşlarımızın da çöplerini mümkün olduğu kadar yerlere atmayıp, çöp kutularına atmalarını istiyoruz. Çünkü çevremizi hep birlikte temiz tutabiliriz." derken, temizlik makinesi kullanan Erkin Özkan da şunları söyledi: "Sevgi yolu çok hareketli bir cadde. Her gün binlerce insan gelip geçiyor. Dolayısıyla çevre kirlenmesi daha çok yaşanıyor. Bizim görevimiz çevremizi temizlemek ancak vatandaşlarımız da çöpleri yerlere atmazlar ise çevremizi birlikte temiz tutabiliriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.