Turgutluspor - Diyarbekirspor: 2-1

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Fatih Karatağ (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan (xx) Mahmut (xxx), Emre (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 89 Yiğit), Sinan (xxx), Nuri (xxx), Hamit (xx) (Dk. 77 Hakan x), Serhat (xx) (Dk. 77 Sarper x), Burak Guncal (xxx) (Dk. 89 Mustafa), Mutlu (xx) (Dk. 68 Berat x), Burak Çoban (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Salih (x) Baran (xx), Gökhan (x), Fırat (xx), Serdar (xx), Reşo (x) (Dk. 49 Serhat x), Oğuzhan (xx), Batuhan (xx), Cihan (x) (Dk. 68 Nurettin x), Utku (x) (Dk. 90 Emrullah), Emircan (x)

GOLLER: Dk. 20 Burak Çoban, Dk. 90 Mustafa (Turgutluspor), Dk. 21 Batuhan (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Emre, Ozan (Turgutluspor), Utku, Salih, Oğuzhan, Serhat, Batuhan (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Afjet Afyonspor deplasmanından 4-0 mağlup ayrılan Turgutluspor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u son dakika golüyle yenmeyi başardı: 2-1. Turgutluspor 20'inci dakikada Burak Çoban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Diyarbekirspor 1 dakika sonra Batuhan'la tabelayı eşitledi: 1-1. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Mustafa, Turgutluspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-11-21 15:05:19



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