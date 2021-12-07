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Turgutluspor'da Daşkan memnun

DHA

Turgutluspor'da Daşkan memnun


TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından evinde namağlup lider Sakaryaspor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor'da Başkan Ahmet Daşkan, takımı övdü. Kötü başladığı grupta son 10 maçta yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan kırmızı-siyahlılarda geçen haftaki olağanüstü kongrede göreve gelen Daşkan, "Evimizde grubun en güçlü ekibi olarak gösterilen ve namağlup lider olarak lige devam eden Sakaryaspor ile karşılaştık. Çocuklarımız ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi" dedi.
Daşkan, "Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik
lidere ilk mağlubiyetini tattırabilirdik ama olmadı. Her iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole
çeviremedi. Biz yönetim olarak oynanan futboldan memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda da
bunu devam ettirerek Turgutluspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu süreçte özellikle
taraftarımızdan ve Turgutlulular dan bizlere destek olmasını bekliyoruz. Hep birlikte olursak çok daha başarılı olacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-12-07 11:12:59

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