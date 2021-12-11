Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor: 1-0

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selim Şenöz (xx), Çağrı Ateş (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (xxx) Özgür (xx), Emre (xxx), Sinan (xx), Yiğit (xx), Hamit (xxx) (Dk. 90 Nuri), Serhat (x) (Dk. 46 Mustafa x), Burak (xx) (Dk. 90 Mahmut), Mutlu (xxx), Hakan (x) (Dk. 74 Alper x), Sarper (x) (Dk. 74 Ozan İsmail x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Emre Selen (x) Özkan (xx), Cevat (x), İsmail (xx), Berk (x) (Dk. 43 Mehmet Ali x), Maksut (x) (Dk. 84 Engin), Emre Gündoğdu (x), Halil (x) (Dk. 76 Batuhan x), Turan (xx), Erdi (xx), Göksu (x)

GOLLER: Dk. 86 Mutlu (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Yiğit (Turgutluspor), Cevat, Emre Gündoğru, Halil, Emre Selen (Etimesgut Bld.)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran Turgutluspor evinde Etimesgut Belediyespor'u tek golle yenerek çıkışını sürdürdü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 86'ncı dakikasında sahneye çıkan Mutlu, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Turgutluspor bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, puanını da 21'e yükseltmeyi başardı. Konuk Etimesgut Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

21'inci dakikada Etimesgut Belediyespor gole yaklaştı. Maksut'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Göksu kafayı vurdu, kaleci Ozan Can güzel bir refleksle topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada Turgutluspor etkili geldi. Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Mutlu'dan seken topu önünde bulan Özgür rakibinden sıyrılarak vurdu, top yan direği sıyırdı.

43'üncü dakikada Hamit'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Mutlu sert vurdu, top yan direğin dibinden auta gitti.

53'üncü dakikada Burak'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Emre uzanarak güzel bir refleksle kornere gönderdi.

81'inci dakikada Turgutluspor gole çok yaklaştı. Burak'ın pasıyla sıfıra inen Marvin'in ortasında Hamit ayağıyla dokundu, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

86'ncı dakikada Turgutluspor aradığı golü buldu. Burak'ın sağdan ortasında araya giren Mutlu kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

90+2'nci dakikada Mutlu ile verkaçında ceza alanına giren Emirhan plase vurdu, köşeye giden topu kaleci Emre son anda kornere çeldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa TURGUTLU

2021-12-11 15:15:08



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