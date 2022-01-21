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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da “Hoş Geldin Bebek Projesi” yeniden başladı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarından bir tanesi olan"'Hoş Geldin Bebek Projesi" pandemi süreci nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bebek sevinci yaşayan Ak ve Doğru ailelerini ziyaret ederek, ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Manisa’da “Hoş Geldin Bebek Projesi” yeniden başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarından bir tanesi olan”‘Hoş Geldin Bebek Projesi” pandemi süreci nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bebek sevinci yaşayan Ak ve Doğru ailelerini ziyaret ederek, ailelerin mutluluğunu paylaştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2013 yılında hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek Projesi” pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlatıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk olarak Yunusemre ilçesinde bebek sevinci yaşayan Ak ailesinin evine konuk oldu. Anne Nalan Ak’ı tebrik eden ve Ömer adını verdikleri 41 günlük bebeklerinin sağlıkla büyümesini dileyen Büyükşehir yetkilileri, bebeğin sağlık kontrolünün de yapılmasını sağladı. Daha sonra Şehzadeler ilçesinde bebek mutluluğu yaşayan Doğru ailesi ziyaret edildi. Anne Evin Doğru’yu tebrik eden Büyükşehir ekipleri, burada da 37 günlük Kadir bebeğin sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Aileler, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini çok başarılı bulduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Bebek ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı görev yapan görevli ebe, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol edip, bebek bakımı konusunda ailelere bilgiler aktardı. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı. Ziyaretlerde ailelere ayrıca hediye paketi de takdim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlayan projenin devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, “Büyükşehir Belediyemiz Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin 0236 237 41 08 telefon numarasını arayıp başvuran tüm ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu projede, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme, vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek ve ailelerin bu mutlu anlarını beraber paylaşabilmek istiyoruz. Ayrıca bu süreçte uzman ebemiz vasıtasıyla onların sorularını yanıtlayıp, bilinçli anneler sağlıklı bebekler hedefi doğrultusunda ailelerimize destek vermeyi amaçlıyoruz. 2013 yılında başlatılan projemiz kapsamında 2501 lohusa ve bebek, evlerinde ziyaret edilmiştir” diye konuştu.

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