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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köprübaşı ilk barajına kavuştu

İHA

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinin ilk barajı olan Döğüşören Barajı tamamlandı. Su tutulmaya başlanan barajın 1970 dekar araziye can suyu vereceği ve bölge üreticisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacağı öğrenildi.

Köprübaşı ilk barajına kavuştu

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinin ilk barajı olan Döğüşören Barajı tamamlandı. Su tutulmaya başlanan barajın 1970 dekar araziye can suyu vereceği ve bölge üreticisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacağı öğrenildi.
Manisa’nın Köprübaşı ilçesi ilk barajına kavuştu. 2021 yılı içerisinde çalışmalarına hız veren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, baraj inşaatındaki tüm imalatlarını tamamlarken, yeni yılla birlikte barajda su tutmaya başladı.

1 milyon 740 bin metreküp su depolayacak
Temelden yüksekliği 35 metre olan Döğüşören Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. 1970 dekar araziye can suyu verecek barajın gövdesi için yaklaşık 350 bin metreküp dolgu yapıldı. Köprübaşı’nın ilk barajında 1 milyon 940 bin metreküp su depolanacak.

Yılda 5 milyon lira ek gelir
Döğüşören Barajı’nın tamamlanarak su tutulmaya başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Su tutmaya başladığımız Döğüşören Barajı’ndan da bir an önce tarlalara su vermeyi hedefliyoruz. Çünkü su ile birlikte tarlalara bereket de gelecek, bölge ekonomisi canlanacak. Döğüşören Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile bölge ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacak.” dedi.

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