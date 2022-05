Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor (3)

ÖZEL, ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisini anmak için, Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'na geldi. Madencilerin yakınlarıyla konuşan ve dertlerini dinleyen Özel, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Özel'e, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Vehbi Bakırlıoğlu ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşlik etti.

'GENEL BAŞKANIMIZ, SOMA DAVASININ BİR DAHA GÖRÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Maden Şehitliği'ndeki ziyaret sonrasında açıklama yapan Özgür Özel, "Acımız çok büyük. Bugün sabah İstanbul İl Başkanlığı'nda bütün milletvekillerimizle bir aradaydık. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında buraya katılmak üzere izin aldığımızda Genel Başkanımız acılı ailelere bir kez daha selamlarını iletip, hepimizin inandığı bir gerçeği bir kez daha teyit etti ve "Söz veriyoruz, o dava bir daha görülecek" dedi. Burada geçen seneden farklı olarak, Soma'nın adalet arayışındaki davanın Yargıtay aşamasının tamamlandığı, tekrar burada görüşüldüğü ve tekrar Yargıtay'da onandığı bir süreci yaşadık. Yani Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular hariç iç hukuk yolları tükendi. Şöyle bir gerçek var; Soma'nın katilleri ölümüne sebebiyet verdikleri her bir madenci için sadece 5 gün yatıp çıktılar. Soma davasında 2 tutuklu var; onlar madenin patlamasına sebebiyet veren kusurlular değil, hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini savunan avukatlar. Soma'da kusuru olan herkes dışarıda ama içeride avukatlar Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı var. İkisi ayrı ayrı tarihlerde aileler için çok önemli mücadele verdiler. Aileler ve hepimiz onlardan razıyız. Cezaevinde olması gerekenler dışarıda ama avukatlar içeride. Bu da Soma'nın büyük çelişkisi ve bizim büyük yürek acımızdır" dedi. (DHA)

