Manisa'da 560 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından Bakırçay'ın dere yatağına ekilmiş 560 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden 10 kök numune alınmasının ardından geri kalan kenevirler yakılarak imha edildi.

Manisa'nın Soma ilçesi Çerkezhamidiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu Bakırçay dere yatağında yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından arazi içerisine ekilmiş boyları 0.2 metre ile 1 metre arasında değişen 560 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ile ekili alanda yapılan incelemede 3 adet sigara izmariti bulunurken, kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 10 adet numune örneği alınarak, geri kalan 550 kök kenevir bitkisi oluşturulan heyet huzurunda yakılarak imha edildi. Jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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