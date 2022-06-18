Manisa FK'da Kouter gitti

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter, ülkesinin NK Celje takımına transfer oldu. Geçen sezon başında geldiği siyah-beyazlılarda 27 maçta forma giyerek, 1 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında satıldığı açıklandı. Yeni sezonun hazırlıklarına Manisa'da başlayan siyah-beyazlı ekip, sağlık kontrolünden geçti.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-06-18 10:48:36



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