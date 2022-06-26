Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Canıtez (28), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 01.30 sıralarında Salihli Köprübaşı yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli'ye giden S.Ö. (37) yönetimindeki 64 ABC 730 plakalı otomobil, Ali Canıtez yönetimindeki 45 SN 0396 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Canıtez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Canıtez'in cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2022-06-26 14:35:43
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