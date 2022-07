Manisa’da kuruyan gölde yer paylaşımı kavgası: 4 gözaltı Kuruyan gölü paylaşamadılar, silahla birbirlerini tehdit ettiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuruyan Marmara Gölü’nde izinsiz tarımsal faaliyet yapan şahıslar arasında yer paylaşımı kavgası çıktı. Silahla birbirlerini tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi mevkiinde Marmara Gölü'nün kuruyan kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (38), C.S. (48) ve M.K. (34), DSİ’ye ait göl arazisinde izinsiz şekilde kendilerine yer belirlemek istedikleri esnada M.Ö. (55), C.G. (23), M.E. (34) ve N.G. (33) ellerindeki av tüfekleri ile bölgeye gelerek, diğer şahısları tehdit ederken izinsiz buğday ekmiş oldukları DSİ’ye ait araziye kimseyi sokmayacaklarını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri göl arazisinde izinsiz sürüm yapan 25 traktör sürücüsü hakkında işlem yaparken, tehditte bulunduğu iddia edilen M.Ö., C.G., M.E. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olayda 3 adet av tüfeği ve 1 adet tabancaya el konulurken, C.G., M.E. ve N.G. isimli şüphelilere 2521 ve 6136 Sayılık Kanunlara Muhalefet Suçundan yaklaşık 4 bin lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.