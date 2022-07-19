Kazım Karabekir ve Akpınar mahallelerinde kurutma kanalı temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir ve Akpınar Mahallelerinde 3 kilometrelik kurutma kanalı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir ve Akpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, kurutma kanalında 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile kurutma kanalında zararlı maddelerin birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü ve kötü kokunun önüne geçilmiş oldu. Zararlı maddelerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale geldi.

Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten, “Mahallemiz sınırlarından geçen kurutma kanalı aşırı yağışlar nedeniyle taşıyordu. MASKİ ekiplerimiz burada çalışma yaparak sıkıntımızı giderdi. Artık bir sorun yaşanmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ederiz” dedi.

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, “Mahallemiz sınırlarından geçen kurutma kanalı temizlik çalışması MASKİ ekiplerinin hızlı çalışması sonucu tamamlandı. Bugüne kadar mahallemizde ne sıkıntımız olduysa Büyükşehir ve MASKİ ekipleri hep yanımızda oldu. En ufak arızamız bile anında gideriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimizin tüm çalışmalarından çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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