Büyükşehirin KPSS mesaisi sorunsuz tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, hafta sonu gerçekleştirilen KPSS 2022 için yoğun mesai sarf etti. 2 oturum olarak yapılan ve yaklaşık 17 bin adayın katıldığı KPSS ile ilgili duraklar, toplu taşıma hat ve otobüsler, trafik zabıta ekiplerinin kontrolünde tutuldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hafta sonu yoğun sınav mesaisi yaşandı. Manisa'da da KPSS'ye girecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetinin aksamadan verilmesi için yoğun çaba sarf etti. 2 oturum olarak yapılan ve yaklaşık 17 bin adayın katıldığı KPSS ile ilgili duraklar, toplu taşıma hat ve otobüsler, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekiplerinin kontrolünde tutuldu. Sınava geç kalma durumunda olan adaylar da ulaşım ekipleri tarafından sınav yerine ulaştırılarak, ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sınav tamamlandı. Adaylar, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

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