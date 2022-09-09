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Somaspor galibiyet için sahada

DHA

Somaspor galibiyet için sahada


SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Batman Petrolspor ve Çorum FK'ya yenilen Somaspor, 3'üncü hafta karşılaşmasında yarın evinde Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Batuhan Kolak düdük çalacak.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür ilk galibiyetlerini alacaklarını belirterek, "Sezona maalesef kötü başladık. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-09-09 10:51:18

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