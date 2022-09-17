Akhisarspor - Merkür Holding Erbaaspor: 1-2

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Betül Nur Yılmaz, Erol Emek
AKHİSARSPOR: Halil Yeral Furkan, Yusuf Acer, Turhan (Dk. 71 Oğuzcan), Recep, Enes, Salih (Dk. 79 Serkan Özbakan), Bora, Bekir (Dk. 46 Yusuf Kanal), Göksu, Mert Efe (Dk. 46 Halil İbrahim)
MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Ebubekir İhsan Uğur, Tolga Mert, Erdin, Bayduhan (Dk. 85 Durmuş), Furkan, Emirhan (Dk. 57 Batuhan Özdemir), Serkan (Dk. 70 Batuhan Arslan), Yiğit, Alperen, Hasan (Dk. 70 Okan)
GOLLER: Dk. 8 Bora (Akhisarspor) Dk. 25 Hasan, Dk. 74 Okan (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Emircan (yedek kulübesinde), Yusuf Kanal (Akhisarspor) Batuhan Arslan (Erbaaspor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta ilk iki maçını berabere tamamlayan Akhisarspor evinde Merkür Holding Erbaaspor´a 2-1 yenildi. Ev sahibi Akhisarspor 8´inci dakikada Bora´nın golüyle öne geçti: 1-0. Hasan 25´inci dakikada Erbaaspor´un beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Erbaaspor, 74´üncü dakikada Okan´la üstünlük sayısını buldu ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2022-09-17 18:00:35
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