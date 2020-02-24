İHA

Türkiye'nin en özel çiçekleri arasında yer alan, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı.

SOĞANINI TOPLAMANIN CEZASI DA 73 BİN 747 TL

İHA'da yer alan habere göre lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İster Manisa Lalesi olsun, ister kardelen çiçeği olsun bunlar önemli endemik bitki türleri arasındadır. İnsanların bunları koparmasını istemiyoruz. Onun için bu yıl hem Manisa Lalesini, hem de kardelen çiçeğini koparanlara 73 bin 747 para cezası kesilecektir."