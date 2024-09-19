Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni Manisa Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Vahdettin Özkan hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
Vahdettin Özkan kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Vahdettin Özkan, yeni Manisa Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Özkan, 10 Haziran 2020 tarihinden bu yana Konya Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan biyografisi ve kariyeri…
VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?
Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş'ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı.
56 yaşındaki Vahdettin Özkan, evli ve iki çocuk babasıdır.
DAHA ÖNCE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
Vahdettin Özkan, 1990 yılında Mülki İdare Amirliği kariyerine kaymakam adayı olarak Bingöl'de başladı. Sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulundu:
* Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)
* Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)
* Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)
* Van Vali Yardımcısı (1997-2000)
* OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)
* Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)
* Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)
* İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)
* İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)
* Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)
* Şırnak Valisi (2010-2013)
* Isparta Valisi (2013-2016)
* Kahramanmaraş Valisi (2016-2020)
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)
* Konya Valisi (10 Haziran 2020-Eylül 2024)