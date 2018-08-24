Manisaspor kötü günler geçiriyor. TFF 2'nci Lig'e düştüğü sezon öncesi maddi imkansızlıklar nedeniyle kamp yapamayan, transfer yasağını henüz kaldıramadığı için elinde altyapı ağırlıklı bir kadro kalan Manisaspor, lig başlamadan son provaya yarın Van'da çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Van Büşükşehir Belediyespor'un özel maç daveti üzerine Manisa'ya karayoluyla 1753 kilometre uzaklıktaki bu kente gitti. İzmir'den havayoluyla Van'a geçen Manisaspor kafilesi, rakibiyle yarın saat 17.00'de karşılaşacak. Ligde ilk hafta Manisaspor gibi transfer yasağıyla elinde genç futbolcular kalan Karşıyaka'yı ağırlayacak Van BŞB'nin bu mücadelenin provasını özellikle siyah-beyazlı ekiple yapmak istediği öğrenildi.

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