"Guti'nin Beşiktaş'taki cehennemi" başlıklı haberde, Guti'nin takıma dahil olduğunda başkan Fikret Orman'ın söylediği koşullarla şu anda içinde bulunulan koşulların farklı olduğuna dikkat çekilirken, "Guti'nin Real Madrid'den ayrılarak Beşiktaş'a gitmesinin sebebi tekrardan şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktı. Ancak işler istediği gitmedi. Bunun yanında Guti, takıma dahil olduğunda Fikret Orman'ın söylediği koşullar şimdiki koşullardan farklıydı. Şu anda takımın önemli oyuncuları ödemelerini alamadığı gerekçesiyle ayrılmaya başladı. Sezon başında Negredo, Fabri, Mitrovic ve Tosic'in takımdan ayrılması mali problemlere çare olmadı. Beşiktaşlı yöneticiler, bununla birlikte sadece birikmiş bir kısmını ödeyebildiler. Maaşların ödenmemesi sebebiyle oyuncuların memnuniyetsizliği giderek büyüyor. Kulüp bünyesinde yer alan diğer branşlarda bütçeler önemli ölçüde düşürüldü. Son olarak Pepe takımdan ayrıldı. Ancak Pepe son olmayacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde Quaresma, Adriano ya da başka bir futbolcu da takımdan ayrılabilir. Bunun yanında Liverpool takımından kiralanan Karius'un da kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

"GUTİ, ŞENOL GÜNEŞ'E ELİNDEN GELDİĞİNCE YARDIM EDİYOR"

Öte yandan İspanyol çalıştırıcının uzun dönemdeki planının Real Madrid'in başına geçmek olduğu belirtilirken, "Bunun için de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. Ancak Guti, önemli futbolcuların maaşlarının ödenmediği için takımdan ayrılmaya başladığı bir döneme denk geldi. Yaşanan bu durumlara rağmen Guti, takımı başarıya taşımak için Şenol Güneş'e elinden geldiği kadar yardım ediyor ancak bu iş onun için de zorlaşmaya başladı" denildi.

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