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        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada

        MARDİN'de iki sürücü arasında 'yol vermeme' nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:40
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        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
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        MARDİN’de iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, araçlardakilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga için ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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