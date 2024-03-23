Bakan Ersoy: Dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz (2) TURİZMSEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜMardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.03.2024 - 19:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:00 facebook

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