Bakan Ersoy: Dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz (2)

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TURİZMSEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜMardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
TURİZMSEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ersoy, daha sonra bir otelde basına kapalı düzenlenen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle görüştü. Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile turizmciler katıldı. Toplantının ardından Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.
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