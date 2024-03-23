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        Bakan Ersoy: Dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz (2)

        TURİZMSEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜMardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:00
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        Bakan Ersoy: Dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz (2)
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        TURİZMSEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

        Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ersoy, daha sonra bir otelde basına kapalı düzenlenen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle görüştü. Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile turizmciler katıldı. Toplantının ardından Bakan Ersoy, kentten ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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