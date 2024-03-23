Mardin Valisi Akkoyun, Midyat'ta iftar programına katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Akkoyun, bir düğün salonunda yapılan iftar programında, ramazan ayının küskünlüklerin son bulduğu, bağışlamanın ve bağışlanmanın arttığı, paylaşmanın öneminin anlaşıldığı, iyilik ve güzelliklerin çoğaldığı rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin geliştiğini, kalkındığını ve büyüdüğünü kaydeden Akkoyun, "Bu gelişmeler huzur ve barış ortamında gelişiyor. İnşallah Mardin'imiz de Midyat'ımız da bu huzur ve kardeşlik ortamında gelişmesini hızlandıracaktır." dedi.