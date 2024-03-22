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        Midyat'ta "namaz" konulu konferans düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde "namaz" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:14
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        Midyat'ta "namaz" konulu konferans düzenlendi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde "namaz" konulu konferans düzenlendi.

        Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut konuşmacı olarak katıldı.

        Konferans sonunda, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin tarafından ilahiyatçı yazar Bulut'a plaket verildi.

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