Mardin Büyükşehir Belediyesinden tekne orucu etkinliği

Küçük yaştaki çocukları oruca alıştırmak ve ramazan ayının maneviyatını hissettirmek amacıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, meddah, akrobasi, animasyon gibi çeşitli gösteriler sunuldu, yarışmalar yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının ruhunu yaşatmak, Anadolu'nun geleneklerinden tekne orucu kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yok olmasının önüne geçmek amacıyla iftar etkinliği düzenlendi.

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