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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden tekne orucu etkinliği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik tekne orucu etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:26
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden tekne orucu etkinliği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik tekne orucu etkinliği düzenledi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının ruhunu yaşatmak, Anadolu'nun geleneklerinden tekne orucu kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yok olmasının önüne geçmek amacıyla iftar etkinliği düzenlendi.

        Küçük yaştaki çocukları oruca alıştırmak ve ramazan ayının maneviyatını hissettirmek amacıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, meddah, akrobasi, animasyon gibi çeşitli gösteriler sunuldu, yarışmalar yapıldı.

        Öğlen ezanın okunmasıyla etkinliğe katılan yaklaşık 500 çocuğa yemek ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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