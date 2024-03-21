Bakan Koca: Şehir hastanelerimizde, tüm ülkedeki sağlık hizmetinin 4'te 1'i veriliyor (2)

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'KAMUDAHERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK'Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.
‘KAMUDAHERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK’
Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü. Burada bir vatandaşın sorusuna cevap veren Bakan Koca, “Kamuda herkes kendi işini yapacak. Teknikerler teknikerlik, hemşireler hemşirelik. Biri diğerinin alanında görevlendirilmeyecek. Bu kamuda böyle. Özel sektörde ise teknikerlerin, hemşirelerin gözetiminde, onların görev tanımına uygun işleri yapmaya izni var. Hemşire arkadaşlar önceki açıklamamdan yanlış sonuç çıkardıysa konunun daha iyi özeti bu” dedi.
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