Bakan Koca: Şehir hastanelerimizde, tüm ülkedeki sağlık hizmetinin 4'te 1'i veriliyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an faaliyette olan 24 şehir hastanemiz var. Devam eden 14 şehir hastanemiz, 3 de planlanan şehir hastanemiz var. Devam eden şehir hastanelerimizden bir tanesi de Mardin Şehir Hastanemiz. Bütün büyükşehirlerimizde bundan böyle şehir hastanesinin olacağı şeklinde bir planlama içindeyiz. Şu an şehir hastanelerimizde toplam bütün ülkede verilen sağlık hizmetinin 4’te 1’i verilmektedir” dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Koca, öğle namazını Artuklu Şakir Nuhoğlu Camisi’nde kılarak, Ravza Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

‘EK BİNAYLA 500 YATAKLI HASTANEYE DÖNÜŞMÜŞ OLACAK’

Esnaf ziyaretinin ardından Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Mardin Şehir Hastanesi’nin inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Koca, yapımı tamamlanan Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ziyaret etti. Buradaki konuşmasında 300 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin yapımı biten 200 yataklı ek binasıyla 500 yataklı hastaneye dönüşeceğini söyleyen Bakan Koca, “Bugün Mardin’imizde özellikle sağlık yatırımlarımızı yerinde görmek ve sağlık hizmetinin vatandaşımıza verilme sorunlarını yakından görmek, sağlık hizmet sistemimizi yerinde görmüş olmak üzere geldik. Şu an bulunduğumuz yer Kızıltepe ek binamız. Kızıltepe Hastanemizin toplam yatak kapasitesi 300. İlave olan bu ek binayla birlikte Kızıltepe Devlet Hastanemiz, toplam 500 yataklı bir hastaneye dönüşmüş olacak. Şu an inşaatı bitmiş olan bir hastane. Bütün birimlerini gezerek teknik altyapısı güçlü kılınarak, özellikle Kızıltepe'de de anjiyo ünitesi kurulması planlandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde de anjiyo ve yoğun bakım koroner yoğun bakım ünitesi olmuş olacak. 500 yatakla hizmet veren, anjiyo ünitesi olan bir güçlü altyapısı olan hastanemiz söz konusu olacak. Bunun dışında özellikle bu ilave ek bina, daha çok Kızıltepe’nin acil biriminde bir alan sorunumuz olduğu için, acil hizmetlerin daha geniş bir alanda hizmet verilme imkanı oluşmuş oluyor. Ayrıca bildiğiniz gibi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ek binası da hizmete 6 ay önce açılmıştı ve toplam 700 yataklı bir hastaneye kavuşmuştu. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde özellikle kardiyolojik açıdan güçlü bir altyapı oluşturmuştuk. Bir anjiyo ile başlanmıştı, şu an Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ikinci anjiyo kurulumu da yapılmaktadır. Şu ana kadar da 20’e yakın bypass ameliyatı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapıldı. Bundan sonra güçlü bir kadro oluşturuldu. Daha da bu sayıların artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.