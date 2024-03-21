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        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

        Savur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:08
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        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
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        Savur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Savur İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu, uygulama noktaları ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler vatandaşlara broşür dağıtarak belirtilen suçlarla ilgili dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 ihbar hattından ulaşmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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