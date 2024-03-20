MARSU ekipleri gece boyunca sağanak mesaisini sürdürdü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, sağanakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca çalışmalarına devam etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji ve AFAD'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısıyla yağış öncesi altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla yağmur suyu ızgaralarında temizlik yapan MARSU ekipleri, yağışın etkisini gösterdiği ilk andan itibaren kent merkezi ve ilçelerde oluşabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek için gece boyunca sahadaydı.

İki gündür etkisini gösteren kuvvetli sağanakta mesai mefhumu gözetmeden sahada olan ekipler, çevresel atıkların etkilediği yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve menfezleri faal halde tutmak için özverili bir şekilde çalıştı.

Yağmur suyu biriken cadde, sokak ve yollarda tahliye ile temizlik işlemleri yapan ekipler, ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen ihbarlar ve yapılan tespitlerle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma yürüttü.