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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, ağır yaralandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Yılmaz (30), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:25
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, ağır yaralandı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Yılmaz (30), ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında meydana geldi. 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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