Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, ağır yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında meydana geldi. 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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