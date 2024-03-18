Mardin, Siirt, Bingöl ve Batman'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Mardin, Siirt, Bingöl ve Batman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Akkoyun, şehitleri rahmet ve minnet, gazileri de hürmet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, gazilere aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diledi.

Her şehit ve gazinin milletin kutlu bir değeri olduğunu ifade eden Akkoyun, "Canımızdan aziz bildiğimiz vatan toprağımızı, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine, şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş olduğu destansı mücadeleye borçluyuz." dedi.

Şehit ve gazilerin hatıralarına sahip çıkarak, devletin bu topraklarda ilelebet payidar olması için var güçleriyle gayret etmeye devam edeceklerini dile getiren Akkoyun, her zaman şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını aktardı.

İftar programı İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duayla sona erdi.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Siirt

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, bir düğün salonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan ve milletin bekası uğrunda feda eden, şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesinde. Dolayısıyla aziz şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları aileleri de şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir." diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Kızılkaya, ülkenin birlik, bütünlük ve esenliği için gereken her şeyi bütün güçleriyle yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Daha sonra İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua okudu. Programda Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Vali yardımcıları Abdulhamit Mutlu, Fatih Kurt ve Şeyma Aktaş Semiz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de de Valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Vali Ahmet Hamdi Usta, vatanın ve milletin şehit ailelerine ve gazilere minnet ve şükran borçlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarıyla bundan sonra da hassasiyetle ilgileneceklerini ifade etti.

- Batman

Batman Valiliğince de şehit aileleri ve gaziler onuruna TPAO Kristal Park Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un şehitler için okuduğu dualarla program sona erdi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.