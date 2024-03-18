Mardin'de Halk Eğitim Merkezi müdürü taciz iddiasıyla açığa alındı
MARDİN'de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.
MARDİN’de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. (62), usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadın E.S.’yi (33) taciz ettiği iddiasıyla açığa alınıp, soruşturma başlatıldı.
Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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