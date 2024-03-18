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        Mardin'de bir araçta 10 kilo 600 gram esrar bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta, 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:46
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        Mardin'de bir araçta 10 kilo 600 gram esrar bulundu
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta, 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç arazide terk edilmiş halde bulundu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

        Kimliği tespit edilen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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