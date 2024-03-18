Mardin'de bir araçta 10 kilo 600 gram esrar bulundu

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

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