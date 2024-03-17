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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mardin'de iftar programında konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "İnsanlara ulaşmak için her yolu deniyor, sokak sokak çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar durmak yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:22
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mardin'de iftar programında konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "İnsanlara ulaşmak için her yolu deniyor, sokak sokak çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar durmak yok." dedi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Babacan, partisinin restoranda düzenlediği iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Babacan, yerel seçimlerin yaklaştığını, il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Adaylarının çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden Babacan, "Belki büyük bütçelerimiz yok ama seslerini duyurabilmek için canla başla çalışan kadrolarımız var. İnsanlara ulaşmak için her yolu deniyor, sokak sokak çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar durmak yok. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz." dedi.

        Babacan, bu ülke için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        "Sofralarımız büyüsün, bereketli günlerine kavuşsun diye il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışacağız. İnşallah, bu günleri hep birlikte, dayanışma içinde, çözüm üreterek, siyaset üreterek, çalışarak atlatacağız. Çocuklarımıza zengin ve özgür bir Türkiye bırakacağız." diyen Babacan, nice ramazanlara kavuşmayı dilediğini söyledi.

        Babacan, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tüm bu duygular içerisinde ramazanınızı tekrar tebrik ediyor, bir kez daha soframızı büyüttüğünüz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programda DEVA Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Kerimoğlu da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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