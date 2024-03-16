TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLENSÜRÜCÜ ÖĞRETMENMardin'in Midyat ilçesinde Manaz T.
ÖLENSÜRÜCÜ ÖĞRETMEN
Mardin'in Midyat ilçesinde Manaz T. (49) idaresindeki TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, hayatını kaybeden sürücünün, Çavuşlu İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Yeşilyurt (29) olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan TIR şoförü Manaz T.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
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