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        AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıya kınama

        AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen, sürücünün yaralandığı taşlı saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:03
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        AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıya kınama
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        AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen, sürücünün yaralandığı taşlı saldırıyı kınadı.

        AK Parti İl Başkanı Alma, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin ile Artuklu Belediye Başkan adayı Tatlıdede’nin fotoğraflarının yer aldığı minibüse yapılan saldırıda sürücü Murat Tulga'nın kırılan cam parçaları sonucu yüzünden yaralandığını anımsatarak, kardeşlik şehri Mardin'de yaşanan olayı kınadıklarını bildirdi.

        Alma, şunları kaydetti:

        "AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak seçim çalışmalarının başladığı andan itibaren itidalli ve kardeşçe duygularla bayram havasında seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde yapmamıza rağmen bazı kişi veya kişilerin süreci baltalayıcı ya da sükuneti ve huzuru bozucu olaylara sebep olması asla kabul edilebilecek bir durum değil. Bu konunun yakından takipçisi olacağımızı ve her türlü hukuki çalışmaların ivedilikle başlatıldığını belirtmek istiyorum. Yapılan saldırıda yaralanan sürücü kardeşimize ve Artuklu İlçe Kadın Kolları heyetimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, minibüse yapılan saldırıyı da esefle kınıyorum."

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin de huzur ve güven ortamını zedelemek amacıyla düzenlenen bu tür saldırıların kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

        Tüm güzellikleri bağrında bulunduran Mardin’de bayram havasında bir seçim çalışması gerçekleştirmek istediklerine işaret eden Erin, "Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, üzmediği ve etnik kökeni ne olursa olsun kardeş bildiği bir ortamda tüm partilerin çalışmalarını bu şekilde sürdürmelerini istiyoruz. İl ve ilçe başkanlıklarımız zaten adli ve hukuki başvurularını yaptılar. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için herkesin büyük bir sükunet içerisinde çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Yaralanan sürücümüze ve Artuklu İlçe Kadın Kolları heyetimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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