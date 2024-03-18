Mardin'de aranan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Mart'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 36 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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