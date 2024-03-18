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        Mardin'de aranan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:54
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        Mardin'de aranan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Mart'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 36 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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