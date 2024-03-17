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        Babacan: Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor (2)

        'ÇOCUKLARIMIZAZENGİN VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ'Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'daki programının ardından Mardin'e geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:15
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        Babacan: Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor (2)
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        ‘ÇOCUKLARIMIZAZENGİN VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ’

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman’daki programının ardından Mardin’e geçti. Babacan, burada partisinin Mardin İl Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’in de eşlik ettiği programda, katılımcılara seslenen Babacan, ekonomik gidişatın sosyal sonuçlarının da olduğunu belirterek, “Her türlü yasadışı kumar, fuhuş ve bahisler memlekette tavan yaptı. Gayri meşru olup olmadığına bakmaksızın hızla zengin olma, köşeyi dönme anlayışı yaygınlaştı. Helal nedir? Haram nedir? hızla birbirine karışıyor. 'Alın teriyle kazanmak' ve 'helalinden kazanmak' kavramları artık unutuluyor. Toplumumuzun dokusu, bu kötü yönetim ve ekonomik sebeplerle çürüyor. Evet, son yıllarda Erdoğan’ın ülkeyi sürüklediği tablo bu. Bu büyük ve güzel ülkemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sofralarımız büyüsün, bereketli günlerine kavuşsun diye il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışacağız. İnşallah, bu günleri hep birlikte, dayanışma içinde, çözüm üreterek, siyaset üreterek, çalışarak atlatacağız. Çocuklarımıza zengin ve özgür bir Türkiye bırakacağız" dedi.

        Salih KESKİN/MARDİN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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