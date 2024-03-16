Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Manas T. (49) idaresindeki 71 AG 497 tanker, Midyat İdil kara yolunun 17. kilometresinde, Muhammet Yeşilyurt'un (29) kullandığı 21 ADE 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Yeşilyurt olay yerinde yaşamını yitirdi.
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