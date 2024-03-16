Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Manas T. (49) idaresindeki 71 AG 497 tanker, Midyat İdil kara yolunun 17. kilometresinde, Muhammet Yeşilyurt'un (29) kullandığı 21 ADE 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Yeşilyurt olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mardin'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
        Mardin'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
        Midyat'ta deprem ve yangın tatbikatı
        Midyat'ta deprem ve yangın tatbikatı
        Plakasını söktüğü otomobiliyle kuzenine çarpıp ayağını kırdı, kameraya yaka...
        Plakasını söktüğü otomobiliyle kuzenine çarpıp ayağını kırdı, kameraya yaka...
        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü