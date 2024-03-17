Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zanlıların evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir kesme makası, eldiven, kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına ilişkin başlatılan çalışmada kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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