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        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:42
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        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına ilişkin başlatılan çalışmada kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir kesme makası, eldiven, kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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