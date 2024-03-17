Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına ilişkin başlatılan çalışmada kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir kesme makası, eldiven, kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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