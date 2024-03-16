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        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:55
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        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan TIR şoförü ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesinin kırsal Doğançay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manaz T. (49) idaresindeki 71 AF 497 plakalı TIR ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADE 313 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı TIR şoförü Manaz T. ise ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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